Wildpark Waldhaus in Mehlmeisel öffnet wieder: "Am Samstag, den 1. Mai, dürfen wir die Pforten zum Wildpark Waldhaus Mehlmeisel wieder öffnen!", das teilt der Wildpark Waldhaus Mehlmeisel mit. Allerdings müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Zum einen müssen die Besucher einen negativen Coronatest (ab einem Alter von 6 Jahren) oder einen Impfausweis mit den zwei Impfungen gegen Covid 19 vorweisen können.

Zudem ist auf dem ganzen Gelände In- und Outdoor FFP2 Maskenpflicht. Am Samstag von 10 – 13 Uhr haben potenzielle Besucher die Möglichkeit in der Teststation im Rathaus Mehlmeisel einen Corona Negativ-Test erlangen zu können. Eine Voranmeldung für den Besuch im Wildpark entfällt dafür komplett.

"Jetzt hoffen wir, dass euch der Aufwand nicht zu groß ist und würden uns freuen, wenn ihr uns und unsere Tiere nach einer sechsmonatigen Zwangspause besuchen kommt", schreiben die Betreiber.