Weitere "Corona-Schockanrufe" in Oberfranken: Ein dreister Trickbetrüger hat am Mittwoch (10. März 2021) versucht, mehrere Menschen aus dem Raum Wunsiedel um tausende Euro zu erleichtern. Am Telefon gab er sich als Arzt aus und verlangte Geld für die Behandlung todkranker Corona-Patienten. Foto: sabinevanerp/pixabay.com (Symbolbild)