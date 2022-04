Ein 15 Jahre alter Junge aus Oberfranken galt fast einen Monat als vermisst. Der Jugendliche ist Anfang März 2022 spurlos aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Weißenstadt verschwunden - nun tauchte er wohlbehalten wieder auf.

Wie die Polizei Wunsiedel mitteilte, konnte der 15-Jährige am Montag (4. April 2022) in einer Jugendschutzstelle in Nürnberg angetroffen werden. Die Verantwortlichen hatten sich aufgrund des öffentlichen Fahndungsaufrufs bei der Polizei gemeldet.

In Absprache mit dem zuständigen Landratsamt in Ansbach sowie der Mutter des Jugendlichen wird er in der Jugendschutzstelle bleiben.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay