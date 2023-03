Selb vor 18 Minuten

Vor der Notaufnahme die Kontrolle verloren

Bremse und Gas verwechselt: Senior (94) fährt sich selbst ins Krankenhaus - und hinterlässt Spur der Verwüstung

Wegen Bauchschmerzen wollte ein Senior ins Krankenhaus Selb. Dort angekommen stieg er jedoch nicht auf die Bremse, sondern drückte das Gaspedal voll durch. In einem angrenzenden Garten richtete er so erhebliche Schäden an.