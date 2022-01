An einer Berufsschule in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) ist es am Mittwochvormittag (26. Januar 2022) zu einem gewalttätigen Zwischenfall gekommen, bei dem ein Rettungssanitäter attackiert wurde.

Gegen 11.25 Uhr rauchte ein 16-Jähriger in der Pause gemeinsam mit anderen Schülern eine E-Zigarette auf dem Schulhof. Als die Jugendlichen nach dem Ende der Pause wieder ins Schulgebäude zurückgehen wollten, brach der 16-Jährige plötzlich zusammen.

Jugendlicher kollabiert in Marktredwitz wegen E-Zigarette: Rettungswagen rückt an

Als ein alarmiertes Team eines Rettungswagens dem kollabierten Schüler helfen wollten, kam dieser wieder zu sich und schlug auf einmal heftig um sich. Dabei trat er einem Rettungsassistenten zwischen die Beine, wodurch dieser heftige Schmerzen erlitt.

Der Jugendliche muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, verantworten.