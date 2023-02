Marktleuthen: Christine Heinrich aus Flossenbürg vermisst

Vermisstensuche in Oberfranken: Seit Mittwoch (1. Februar 2023) ist eine 54-jährige Frau verschwunden, die gebürtig aus Flossenbürg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz) stammt. Zuletzt hielt sie sich aber im Landkreis Wunsiedel auf.

Christine Heinrich habe sich vor ihrem Verschwinden im Bereich Marktleuthen aufgehalten, dort sei auch ihr Auto gefunden worden, wie die Polizeiinspektion Wunsiedel am Donnerstagabend mitteilt. Als ein weiterer Aufenthaltsort käme auch Münchberg im Landkreis Hof infrage.

Christine Heinrich aus Flossenbürg vermisst: Fränkische Polizei ermittelt

Die Polizei betont, dass sich die 54-Jährige aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer hilflosen Lage befinden könnte. Christine Heinrich ist etwa 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Figur.

Wer Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort hat, soll sich daher umgehend an die Polizei wenden. Die Inspektion in Wunsiedel ist unter der Telefonnummer 09232/9947-0 erreichbar, aber auch jede andere Dienststelle nimmt Hinweise entgegen.

