Beim aktuell stattfindenden Sticky-Fingers-Festival in Brand bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) hat die örtliche Polizei mehrfach eingreifen müssen. Das teilt die Polizeiinspektion Marktredwitz mit.

Demnach erhielt am späten Freitagabend (4. August 2023) ein 45-jähriger Neustadter gegen 22.20 Uhr vor der Hauptbühne drei Schläge ins Gesicht, wobei dieser jedoch nach eigenen Angaben nicht verletzt wurde.

Festival bei Marktredwitz: Mehrere Einsätze am ersten Abend des "Sticky Fingers" gemeldet

Was den 39-jährigen Beschuldigten aus Tirschenreuth zu den Schlägen bewegt hatte, konnte laut Polizei nicht geklärt werden. Nachdem dieser kurzzeitig geflüchtet war, erkannte ihn die anwesende Security wieder und übergab ihn an die anwesende Polizeistreife. Anschließend verweigerte der mutmaßliche Schläger jedoch die Angabe seiner Personalien, weshalb dahingehend zudem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet wird.

Ein weiterer Einsatz forderte gegen 0.19 Uhr erneut die Beamten der Polizeiinspektion Marktredwitz. Hierbei zeigte ein 28-jähriger Rehauer zunächst mehrfach den verbotenen "Hitlergruß". Noch während der Sachverhaltsaufnahme machte eine 32-jährige Frau aus Weiden auf sich aufmerksam. Sie gab an, durch den Beschuldigten zuvor gegen ihren Willen an die Brust gefasst worden zu sein. Es wurden daher zwei separate Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet und dieser des Platzes verwiesen.

In Nacht zum Samstag (5. August) kam es gegen 2.30 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung. Hierbei bespuckte eine 24-Jährige aus Pressath einen 20-jährigen Ebnather zunächst, um diesen anschließend an dessen "Tunnel" im linken Ohr zu Boden zu reißen. Hierbei riss das Ohr durch, wodurch eine stark blutende Wunde entstand. Der Geschädigte musste sich in ambulante Behandlung begeben.

Das zweitägige Metal-Festival "Sticky Fingers" wird heute fortgesetzt.