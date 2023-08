Sticky Fingers Festival 2023 - Das Metal-, Hardcore- und Punk -Erlebnis in Franken

Das Sticky Fingers Festival ist ein Metal-, Hardcore- und Punk-Festival, welches vom 4. bis zum 5. August 2023 in Brand in der Nähe von Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) stattfindet. Das Festival hat eine Kapazität von ca. 1000 Zuschauern und gehört bereits seit 1988 zu den kulturellen Höhepunkten für Fans härterer Musik in Oberfranken.

Sticky Fingers Festival in Marktredwitz: Größtes nicht-kommerzielles Open Air der Region

Der Sticky-Fingers e. V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die regionale Musikszene zu unterstützen und das Publikum durch ein Höchstmaß an Professionalität zu unterhalten. Auch in diesem Jahr kannst du dich darüber hinaus auf eine imposante Auswahl nationaler und internationaler Rock- und Metal-Bands freuen.

Im Laufe der Jahre hat sich das Sticky Fingers Festival zum größten nicht-kommerziellen Open-Air-Festival der Region entwickelt.

Nicht zuletzt deshalb, weil das ehrenamtliche Team mit absoluter Leidenschaft am ständigen Fortbestehen arbeitet.

Metal, Stoner-Rock, Ska: Diese Bands sind 2023 dabei

So konnten seit nunmehr über 30 Jahren regionale Bands sowie internationale Top-Acts im Naherholungsgebiet Weidersberg das Publikum begeistern. 2023 sind die Szenegrößen Buster Shuffle, Kadavar und Legion Of The Damned die Top-Acts.

Kadavar werden als Freitags-Headliner auftreten - und sind den Sticky-Fingers-Stammgästen noch von ihrem Auftritt im Jahr 2019 in bester Erinnerung. Riffs, krasse Rhythmen und eine ordentliche Portion Druck erwartet euch bei Kadavar, die mittlerweile zu viert die Bühne entern. Das Riff-Gewitter, das unweigerlich an die guten alten 70er-Jahre erinnert, hat von Berlin aus in den letzten Jahren die ganze Welt erobert und Kadavar zu einer echten Macht im Stoner katapultiert.

Auch Buster Shuffle aus London sind zurück am Weidersberg. Sie werden ihre Gäste mit einer mitreißenden Mischung aus Ska und Rock ’n’ Roll beglücken und laden kräftig zum Tanzen ein.

Das komplette Sticky-Fingers-Line-up mit der Running Order 2023

Zum Festival-Finale am Samstag können die Festivalbesucher zu den Klängen der Band Legion Of The Damned noch einmal ordentlich ihre Nackenmuskulatur trainieren. Die Jungs aus den Niederlanden werden ihre Fans mit einer Mischung aus Thrash und Death Metal die Mähnen schwingen lassen. Legion Of The Damned sind aus der Szene nicht mehr wegzudenken und haben sich ihren Status als hervorragende Live-Band mit erstklassigen Songwriting-Qualitäten ehrlich erspielt. Sie sorgen auch nach fast 20 Jahren Bandgeschichte bei jedem Auftritt für ordentlich Stimmung und Nackenschmerzen bei den Fans.

Freitag, 4. August 2023 (Doors Open: 14.30 Uhr) :

15.15 – 16.00 Death On Arrival 16.30 – 17.15 Green Frog Feet 17.45 – 18.30 Melodramatic Fools 19.00 – 19.45 One Step Back 20.15 – 21.15 The Real McKenzies 21.45 – 22.45 Crowbar 23.15 – End Kadavar

: Samstag, 5. August 2023:

9.00 Frühschoppen am Schützenheim – Melodramatic Fools Doors Open. 12.30 Uhr 13.10 – 13.50 Marktredwitzer Blasmusik 14.20 – 15.00 Funkenstein Project 15.30 – 16.15 Vermillion 16.45 – 17.30 Herzblut 18.00 – 18.45 Urinal Tribunal 19.15 – 20.00 Call The Cops 20.30 – 21.30 Buster Shuffle 22.00 – 23.00 Legion Of The Damned 23.30 – End Lionheart



Informationen zur Location und Anreise

Das Sticky Fingers Festival 2023 findet in Naherholungsgebiet Weidersberg in Brand statt. Die Veranstalter bitten zu bedenken, dass rund die Hälfte der gesamten CO₂-Emissionen eines Festivals oftmals bereits durch die An- und Abreise der Fans entsteht.

Sie empfehlen, wenn möglich auf klimafreundliche Alternativen wie Bus und Bahn zurückzugreifen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Um mit dem Zug anzureisen, lohnt es sich, bis Marktredwitz zu fahren. Von hier aus ist es nicht mehr weit zum Festival-Gelände in Brand. Brand liegt im Osten der Stadt Marktredwitz und ist seit 1978 der größte neu dazugewonnene Ortsteil der Stadt.

Daten zum Sticky Fingers 2023:

Veranstaltungsort: Naherholungsgebiet Weiderberg

Naherholungsgebiet Weiderberg Adresse: Bergsiedlung 9, 95615 Brand

Bergsiedlung 9, 95615 Brand Internet: Sticky Fingers Festival

Sticky Fingers Festival E-Mail: tobias.berz@sticky-fingers-festival.de

Online und vor Ort - Hier gibt es die Tickets für das Festival:

Der Online-Ticket-Kauf über die Festival-Homepage ist noch möglich. Aus abwicklungstechnischen Gründen dann der Online-Vorverkauf nur noch bis Donnerstag, 3. August 2023, angeboten werden.

Außerdem gibt es Tickets bei Optik Völkel (im KEC Marktredwitz), die Manufaktur-Friseure, Baros Burgerkunzt, Marktredwitzer Goldschmiede (alle in Marktredwitz), Fichtelkaffee und IT.Friseursalon (beide Wunsiedel). Auch der Kartenverkauf bei den Vorverkaufsstellen endet am 3. August 2023.

