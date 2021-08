"Wenn Red Bull wirklich Flügel verleiht, schwebt ein bislang unbekannter Einbrecher in nächster Zeit wohl zwei Meter über dem Boden, denn er erbeutete beim Einbruch in einen Imbiss in der Maximilianstraße 24 Dosen dieses Energy-Drinks", berichtet die Polizeiinspektion Wunsiedel am Dienstag (03. August 2021) in einer Pressemitteilung.

Der bislang unbekannte durstige Dieb hebelte in der Zeit zwischen Sonntag (01. August 2021) 16.10 Uhr und Montag (02. August 2021) 14.30 Uhr die Zugangstür zu dem Döner-Stand auf, wobei er den Türrahmen zum Teil mit herausriss, heißt es weiter.

Er versuchte die Kasse aufzubrechen, doch das gelang ihm nicht. "Selbst wenn der Versuch geglückt wäre, wäre der Einbrecher leer ausgegangen, da sich in der Kasse kein Bargeld befand", so die Polizei. Also flüchtet er mit 24 Dosen Red Bull. Der Entwendungsschaden liegt bei etwa 35 Euro. Der angerichtete Sachschaden allerdings bei circa 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Wunsiedel hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09232/99470 um Hinweise auf den Einbrecher.