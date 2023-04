Am Samstagnachmittag (15. April 2023) kam es an einem Trafohaus in der Gebrüder-Kastner-Straße in Marktredwitz im Kreis Wunsiedel zu einem Einsatz für Polizei und Feuerwehr.

Besorgte Anwohner wählten den Notruf, da sie Brandgeruch und leichte Rauchschwaden wahrnahmen, wie die Polizei Marktredwitz mitteilt.

28-Jähriger eröffnet Grillsaison am Bahnhof und verursacht Brand

Ein 28-jähriger Mann konnte es scheinbar nicht mehr erwarten und eröffnete trotz des schlechten Wetters die Grillsaison. Hierzu baute er sich einen eigens konstruierten Grill und schürte darin ein Feuer, um seine mitgeführten Steaks zu grillen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Sachschaden entstand nicht. Da es sich der 28-Jährige im Bereich der Bahnanlagen "gemütlich gemacht hatte", wurde er an die zuständige Bundespolizei übergeben.

