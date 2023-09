Ein 26-jähriger Mann soll seine 33-jährige Freundin bei einem Streit am Freitag (8. September 2023) gegen 17.45 Uhr in seiner Wohnung in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) mit einer Axt bedroht haben.

Die 33-Jährige flüchtete daraufhin durch ein Fenster und zog sich dabei leichte Verletzungen am Fuß zu, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Frau flüchtet durch Fenster im Kreis Wunsiedel

Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem Vorfall am Freitagabend nach dem Mann und nahmen ihn in der Nähe seiner Wohnung widerstandslos fest.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt. In diesem Zusammenhang wird nun ein Autofahrer gesucht, der die Geflüchtete kurz nach der Tat im Bereich der Ludwig-Thoma-Straße mitgenommen hat. Das Auto konnte nicht näher beschrieben werden. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

