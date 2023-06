Kirchenlamitz vor 5 Minuten

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

"Dichter schwarzer Rauch" über Wohnsiedlung: Flammen vernichten Carport bei Autobrand in Oberfranken

In Kirchenlamitz (Landkreis Wunsiedel) kam es am Samstag (25. Juni 2023) zu einem Autobrand in einer Wohnsiedlung. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, ein Übergreifen auf die benachbarten Häuser zu verhindern.