Zu einem Verkehrsunfall auf der Arzberger Hauptstraße kam es laut Polizeiinspektion Martkredwitz am Dienstag (23. Mai 2023) gegen 17.00 Uhr. Ein 42-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Fahrzeug nach links in eine Grundstückseinfahrt bei Höchstädt abbiegen.

Der Fahrer reduzierte deshalb seine Geschwindigkeit. Ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Motorradfahrer ging davon aus, dass der Autofahrer parken wolle und überholte ihn. Im selben Moment lenkte der Autofahrer aber nach links.

Missverständnis im Verkehr bei Höchstadt - Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr gegen die Fahrertür des Autos und anschließend mit dem Vorderreifen an einen dort geparktes Auto. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Marktredwitz klagte der Motorradfahrer über Schmerzen am linken Fuß.

Er wurde deshalb mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der 42-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 4100 Euro. Ob der Autofahrer seinen Abbiegevorgang in Form von Blinken angekündigt hatte, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Vorschaubild: © David Harper/pixabay/Symbolbild