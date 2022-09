Ein als vermisst gemeldeter Mann aus dem Landkreis Traunstein wurde tot aufgefunden. Die Polizei hatte zuvor bayernweit nach dem 70-Jährigen gesucht.

Da er sich zuletzt unter anderem im Landkreis Wunsiedel aufgehalten hatte, war auch die oberfränkische Polizei in die Vermisstensuche involviert: Der Senior wollte Ende August mit dem Zug vom Bahnhof in Arzberg aus zurück in seine Heimat fahren, berichtete die Polizeiinspektion Marktredwitz damals. Er kam jedoch nicht in Siegsdorf an.

Vermisster Mann aus Oberbayern tot aufgefunden

Als alle Kontaktversuche erfolglos blieben, meldeten ihn seine Angehörigen daraufhin als vermisst. Einige Tage später berichtete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd jedoch, dass der 70-Jährige im Bereich Hattenhofen im Landkreis Fürstenfeldbruck tot aufgefunden wurde.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft München zu den genauen Todesumständen. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen laut Polizei aber nicht vor.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass der Mann wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt sei. Während der Recherche zum Vermisstenfall hatte es widersprüchliche Informationen zum Auffinden des Mannes gegeben, weshalb diese Angabe nicht richtig war. Wir entschuldigen uns für den Fehler.

