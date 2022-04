In der Würzburger Innenstadt fanden Fahrer*innen von Autos der Marke SUV in den vergangenen Tagen an ihrer Windschutzscheibe eine Nachricht vor. Wie die Stadt Würzburg beschreibt, handele es sich um ein zweiseitiges Schreiben mit dem Logo der Stadt Würzburg und der Aufschrift "Bescheid".

Dieses verurteile die Belastung der Fahrzeuge von menschlicher Gesundheit und Umwelt und stelle eine Forderung an die Besitzer*innen.

Würzburger SUV-Fahrer werden Adressaten von "Umweltsünderüberwachung"

Konkret werde ihnen zur Last gelegt, "mit dem von Ihnen gewählten Fahrzeug in besonderem Maße die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und Ihre Umwelt zu belasten." Sie würden deshalb aufgefordert, "an eine Umweltschutzorganisation Ihrer Wahl zu spenden". Unterzeichnet ist das Schreiben laut Stadt mit "Umweltsünderüberwachung Stadt Würzburg".

Die Stadt Würzburg macht in ihrer Pressemitteilung deutlich, dass es sich um kein offizielles Schreiben der Stadtverwaltung handele. Es sei kein Bescheid, der für die Empfänger rechtliche Folgen habe. Die Stadt Würzburg werde bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten.