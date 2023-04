Würzburger Kindertafel sucht neue Räumlichkeiten zum Arbeiten

Ehrenamtliche Helfer bei der Würzburger Kindertafel e.V. schmieren an Schultagen Pausenbrote für Kinder, die selber keins dabei haben. Jetzt sucht die Tafel mit einem Aufruf nach neuen Räumlichkeiten für die Arbeiten an Schultagen, da der Mietvertrag ausläuft. Hans-Berthold Wiegand, Vorstandsmitglied, erklärt gegenüber inFranken.de, wie die Räumlichkeiten aussehen sollen und was alles vorbereitet werden muss.

"100.000 Euro für Päckchen": Würzburger Kindertafel schmiert Pausenbrote für Kinder

Mehrere Schulen und Kindergärten beliefert die Kindertafel in Würzburg. "Circa 22 bis 23 Kinderstandorte im Raum Würzburg bekommen Pausenbrote von uns vorbeigefahren", erklärt Wiegand. Dabei wird sehr auf gesunde Ernährung geachtet. So gibt es immer Brote mit Aufstrich und Käse, einmal die Woche Geflügel, alle paar Monate mal was Süßes dazu, und immer ein Stück Obst. "330 Pausenbrotpäckchen werden an Schultagen vorbereitet", berichtet er weiter.

Finanziell gesehen, ein Hürdenlauf, da die Päckchen kostenlos für die Kinder zubereitet werden, wie Wiegand erklärt. "Momentan sind wir bei 1,70 Euro pro Päckchen. Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden". So sei es auch ein Problem, dass die Produkte immer mehr kosten. "Die Preise sind schon sehr teuer. Wir benötigen ungefähr 100.000 Euro im Jahr für die Päckchen". Die Helfer arbeiten dabei alle ehrenamtlich. "Ab sechs Uhr haben wir im Wechsel 4 bis 5 Helfer, die die Brote schmieren und verpacken. Ab halb acht beliefern zwei Fahrer die Schulen".

Jetzt sucht die Kindertafel, die sich im Jahr 2012 gegründet hat, einen neuen Standort zum Vorbereiten. "Unser Mietvertrag läuft am 31. Dezember 2023 aus. Wir benötigen auf jeden Fall 80 bis 100 Quadratmeter Fläche, damit wir unsere Küche aufstellen können", so Wiegand. Weiter wird Platz für bis zu sechs Kühlschränke und verschiedene Wasserbecken zum Waschen und Abwaschen gebraucht. "Eine WC-Anlage für die Mitarbeiter wäre auch wünschenswert, denn sie stehen von sechs bis halb acht in der Küche".