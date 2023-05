Würzburg: Nach Brandverletzung im Club Odeon - Behörden nehmen auch Airport ins Visier

Odeon Würzburg: Polizei zum Gesundheitszustand des Verletzten nach Feuershow

Am Samstag (13. Mai 2023) erlitt ein 20-jähriger Besucher des Würzburger Clubs Odeon bei einer illegalen Feuershow schwere Brandverletzungen zu und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Am Montag (22. Mai 2023) nahmen die Bauaufsicht und das Amt für Zivil- und Brandschutz dann den Nachtclub Airport in der Gattingerstraße unter die Lupe - nicht umsonst, wie sich herausstellte.

Würzburger Nachtclub Airport weist "einige Mängel" auf - Stadt erklärt Konsequenz

Der verletzte Clubbesucher konnte inzwischen die Klinik verlassen, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken inFranken.de mit. Weiterhin laufen Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Herbeiführung einer Brandgefahr. "Es wird auch überprüft, ob hinter der Frau weitere Verantwortlichkeiten bei anderen Personen zu suchen sind", so der Polizeisprecher.

Unterdessen fand eine Begehung der Diskothek Airport statt, die vom selben Betreiber Frank Knüpfing geführt wird. Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte Informationen und Anschuldigungen an die Stadt weitergetragen. Die Begehung habe jedoch unabhängig davon stattgefunden, betont ein Sprecher der Stadt auf Anfrage von inFranken.de. Mindestens alle drei Jahre müssten solche Veranstaltungsorte baurechtlich überprüft werden. Hinzukämen anlassbezogene Kontrollen.

Im Würzburger Airport "wurden Mängelpunkte baulicher und organisatorischer Art festgestellt. Aufgrund der laufenden Verfahren können wir hier weder beim Odeon noch beim Airport detaillierte Angaben machen." Laut dem Stadtsprecher sind jetzt "einige festgestellte Mängel" vor Beginn der nächsten öffentlichen Veranstaltung zu beheben. Eine vorübergehende Schließung wie im Odeon sei nicht vorgesehen. Neben Odeon und Airport gibt es in der Stadt noch viele weitere Locations zum Feiern. Wir haben die 5 besten Clubs und Diskotheken in Würzburg zusammengestellt.