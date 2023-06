Update 5. Juni 2023, 12.28 Uhr: Odeon in Würzburg nach schwerem Unfall wieder geöffnet

Der Würzburger Club Odeon hat wieder geöffnet. Vor wenigen Wochen wurde dort ein 20-Jähriger aus dem Kreis Main-Spessart bei einer illegalen Feuershow schwer verletzt. Eine Bedienung schüttete hochprozentigen Alkohol auf die Theke und zündete ihn an. Dabei griffen die Flammen auf den jungen Mann über, der schwere Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht erlitt. Medienberichten zufolge wurde der Mann infolge seiner Verletzungen in ein künstliches Koma versetzt.

Eine Begehung der Disko durch die Stadt hat massive Mängel in der Disko zum Vorschein gebracht - baulich, brandschutztechnisch, organisatorisch sowie von der Betriebsführung her. Der Club wurde deshalb vorerst geschlossen. "Auch wir müssen selbst aufarbeiten und reflektieren, wie es zu diesem schrecklichen Unfall gekommen ist", hieß es dazu vonseiten der Betreiber. Nun, rund vier Wochen nach dem verhängnisvollen Unfall am Samstag (13. Mai 2023) im Odeon hat der Club wieder geöffnet. "Wir hatten letzte Woche noch eine Begehung und es waren nur noch Kleinigkeiten - alle größeren Mängel wurden beseitigt. Eine Nutzungsuntersagung war nicht mehr angebracht", erklärt dazu ein Sprecher der Stadt Würzburg am Montag (5. Juni 2023) auf Nachfrage von inFranken.de.

In den sozialen Netzwerken kündigte der Club Odeon eine Hip-Hop-Veranstaltung an, die vergangenen Samstag (3. Juni 2023) in der Disko stattfand. Neben freudigen Reaktionen hakt die Community jedoch auch nach: "Mal ein Statement wäre schön", heißt es dort beispielsweise von einem User. "[...] Habt ihr das Ganze aufgearbeitet oder wie steht's?"

Am kommenden Mittwoch, Freitag und Samstag sollen die nächsten Veranstaltungen folgen: "Diese Woche in der Odeon-Lounge!🤍", kündigt der Betreiber an.

Update 17.05.2023, 10.50 Uhr: Mann in künstlichem Koma - Würzburger Disko Odeon vorerst dicht

Am vergangenen Samstag (13. Mai 2023) war ein 20-Jähriger aus dem Kreis Main-Spessart im Würzburger Club Odeon beim Feiern. Der Abend endete jedoch jäh, als eine Bedienung eine Feuershow vorführte. Sie kippte dazu Hochprozentiges auf den Tresen und zündete es an. Als sie die Flammen weiter befeuerte, griffen diese auf den Mann über. Er kam mit schweren Verbrennungen im Kopfbereich in ein Krankenhaus. Auch gut vier Tage nach dem Unfall scheint es dem 20-Jährigen nicht besser zu gehen. Er befindet sich in einem künstlichen Koma, wie Bekannte des Mannes gegenüber der Mainpost bestätigten.

Der Vorfall hatte in Würzburg und der Region für Entsetzen gesorgt. Denn eigentlich ist offenes Feuer laut den gültigen Bestimmungen an geschlossenen Versammlungsorten illegal - und über eine Sondergenehmigung verfügte das Odeon auch nicht. Auch die Stadt sah sich zu einer Reaktion gezwungen. Am Montag wurden die Betreiber ins Rathaus zitiert. Erste Maßnahmen wurden vereinbart, so sollten nur noch geschulte Thekenkräfte bedienen dürfen. Gegenüber inFranken.de bestätigte ein Sprecher der Stadt zudem, dass man noch über weitere Sanktionen spreche.

Die kamen auch prompt nach einer Ortsbegehung mit dem Ordnungsamt, dem Amt für Zivil- und Brandschutz und der Bauaufsicht am Dienstag. Dabei wurden massive Mängel in der Disko festgestellt - und das baulich, brandschutztechnisch, organisatorisch und von der Betriebsführung her. Die Mängelliste müssen die Betreiber nun abarbeiten. Und bis dies geschehen ist, bleibt das Odeon dicht. "Die Betriebsführung wird aufgrund der festgestellten Mängel vorläufig und ab sofort eingestellt", so ein Vertreter der Stadt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR).

Die Betreiber des Odeon haben sich einsichtig gezeigt und stimmten der vorübergehenden Schließung zu. "Bis zur Aufarbeitung und Aufklärung des Geschehenen haben wir daher heute gemeinsam mit den Behörden der Stadt Würzburg beschlossen, den Clubbetrieb zunächst ruhen zu lassen", so die Verantwortlichen in einem Instagram-Post. Man würde alle Interessierten über die üblichen Kanäle auf dem Laufenden halten.

In dem Post äußerte sich das Odeon auch erstmals zum Unfall selbst. "Wir stehen selbst noch unter Schock und können kaum fassen, was am Samstag in der ODEON Lounge an einer unserer Bars passiert ist", heißt es dort. Gleichzeitig sprachen die Betreiber dem verletzten jungen Mann ihr Mitgefühl aus: "Seine schnelle und vollständige Genesung ist aktuell das Wichtigste". Auch wolle man nun aufarbeiten und reflektieren, wie es zu dem Unfall gekommen sei - auch um ein vergleichbares Unglück in Zukunft zu verhindern.

Indes hat die Polizei Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin des Clubs aufgenommen. Es gehe um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung und der Herbeiführung einer Brandgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zudem müssten die Beamten noch klären, wer an dem Tag die Verantwortung für die Show an der Bar hatte, bei der eine brennende Flüssigkeit auf der Theke entzündet worden war.

Update 16.05.2023, 14.15 Uhr: Mann bei Feuershow in Disko schwer verletzt - So reagiert die Stadt

Der Vorfall sorgt auch weiterhin für Entsetzen. In einer Würzburger Disco kippt eine Bedienung hochprozentigen Alkohol auf den Tresen und zündet ihn an - wohl eine beliebte Showeinlage in dem Club in der Würzburger Innenstadt, wie auch in einem Video bei TikTok zu sehen ist. Bei der feurigen Vorführung zog sich am vergangenen Wochenende jedoch ein Mann schwere Verbrennungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. "Wir sind entsetzt, dass sowas passiert", sagt Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg, gegenüber dem BR.

Die Stadt hat auch erste Konsequenzen gezogen aus dem Vorfall. Am Montag (15. Mai 2023) zitierten Vertreter der Verwaltung den Betreiber zu einem Gespräch ins Rathaus. Es sind ihm auch erste Auflagen erteilt worden, wie Christian Weiß gegenüber inFranken.de bestätigt. So dürfe nur noch geschultes Personal am Tresen stehen - das betrifft vor allem die Unterweisung der Thekenkräfte in sämtlichen Brandschutzverordnungen. Über weitere Sanktionen werde derzeit noch beraten, bestätigte der Stadtsprecher. Eines betont Weiß aber ganz deutlich: Die Feuershow in der Würzburger Disco war illegal. "Offenes Feuer ist genehmigungspflichtig", so der Sprecher der Stadt Würzburg - und eine Sondergenehmigung habe in dem Fall nicht vorgelegen.

Somit unterlag die Disco den gültigen gesetzlichen Bestimmungen, konkret der Bayerischen Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten. Dort heißt es wörtlich: "In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und Szenenflächen und in Sportstadien ist das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen explosionsgefährlichen Stoffen verboten. Das Verwendungsverbot gilt nicht, soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie pyrotechnischen Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist und der Veranstalter die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Feuerwehr abgestimmt hat."

Welche Lehren zieht man nun aber aus dem Unfall in der Würzburger Diskothek - und wird man jetzt auch bei anderen Clubs in der Stadt genauer hinschauen? Laut Christian Weiß gilt in Würzburg jetzt schon vonseiten der Stadtverwaltung: "Wir prüfen regelmäßig".

Ursprungsmeldung: Flammen greifen auf Mann über - Schwere Brandverletzungen wegen brennender Spirituosen

Bei einem Besuch einer Disko zog sich ein Mann in Würzburg am Samstagabend (13. Mai 2023) schwere Brandverletzungen zu.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, war der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart gegen 1 Uhr in einer Diskothek in der Augustinerstraße in Würzburg unterwegs, als alkoholische Getränke im Bar- und Tresenbereich entzündet wurden. Die Flammen griffen auf den Mann über, wobei dieser Verbrennungen am Oberkörper und im Gesichtsbereich erlitt.

Opfer erleidet schwere Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise.

Personen, die Angaben zu dem Geschehen in der Diskothek machen können oder Bilder oder Videos von dem Abend gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 457-1732 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

"Wir sind entsetzt, dass sowas passiert", sagt Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg, gegenüber dem BR. Für Versammlungsstätten wie Diskos gebe es eine Verordnung, die offenes Feuer untersagt. Weder der Feuerwehr noch der Stadt Würzburg sei bekannt gewesen, dass Mitarbeiter der Diskothek in der Augustinerstraße brennende Flüssigkeiten verwenden. Eine Ausnahmegenehmigung sei nie erteilt worden.