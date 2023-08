Eine Podiumsdiskussion mit Jesuitenpater Jörg Alt sowie Landtagskandidatinnen und -kandidaten findet am Montag, 11. September, von 19 bis 21 Uhr im Matthias-Ehrenfried-Haus, Bahnhofstraße 4-6 in Würzburg, statt. Wie die Pressestelle Ordinariat Würzburg in ihrer Pressemeldung weiter berichtet, steht sie unter dem Motto „Wir sind nicht hilflos! Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz“.

Immer wieder gerate Jesuitenpater Alt in die Schlagzeilen, zum Beispiel wegen Straßenblockaden oder Containern, heißt es in der Ankündigung. An diesem Abend werde er die aus seiner Sicht unerlässlichen Schritte hin zu mehr Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit erläutern. Anschließend werden die Forderungen und Herausforderungen mit den Landtagskandidatinnen und -kandidaten diskutiert.

Moderator ist Johannes Keppner.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Eine-Welt-Forum Würzburg und der Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Würzburg. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen im Internet unter https://www.generationen-zentrum.com/programm/erwachsenenbildung/kurs/Wirsindnichthilflos/1018.

