Unbekannte geht grundlos auf 90-Jährige los: Am Freitagnachmittag (25.06.2021) wurde eine 90 Jahre alte Frau in der Würzburger Innenstadt angegriffen. Laut Bericht der Polizei Würzburg-Stadt stand die Rentnerin in der Nähe des Doms an einer Haltestelle, als eine Unbekannte sie ohne erkennbaren Grund schubste.

Die 90-Jährige stürzte zu Boden, ihre Angreiferin ließ jedoch nicht von ihr ab. Sie schlug weiter auf die ältere Frau ein. Durch deren Hilferufe wurden drei Passantinnen auf den Vorfall aufmerksam. Die Frauen im Alter von 18 bis 20 Jahren gingen dazwischen und hielten die Unbekannte zurück. Anschließend entfernte sich die Angreiferin vom Ort des Geschehens. Die Rentnerin erlitt diverse Prellungen.

Frau schlägt auf 90-Jährige ein: Passantinnen zeigen Zivilcourage

Die Polizei bittet um Hinweise zur Täterin. Sie wird wie folgt beschrieben:

50 bis 60 Jahre alt

ca. 1,50 bis 1,55 Meter groß

kurze Haare

dunkel bekleidet

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die drei jungen Frauen, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931-457-2230 bei der Würzburger Polizei entgegengenommen.

Vorschaubild: © Jonathan Stutz/Adobe Stock