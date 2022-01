Würzburg vor 44 Minuten

Feuer

Flammen schlugen aus dem Fenster - Brand in Einfamilienhaus fordert Einsatzkräfte

In Würzburg mussten am frühen Morgen Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausrücken. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.