Fremdenfeindliche Beleidigung

31-Jährige von unbekanntem Täter fremdenfeindlich beleidigt und körperlich angegriffen

Weil sie in ihrer Muttersprache telefonierte, wurde am Montagmorgen in der Würzburger Innenstadt eine 31-jährige Frau von einem bislang unbekannten Täter fremdenfeindlich beleidigt, getreten und bedroht.