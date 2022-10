Die Polizei Unterfranken berichtet am Montag, dass eine 14-Jährige am Freitag nach Schulende um 12:15 Uhr nicht in ihre Wohngruppe in der Lindleinstraße zurückgekehrt ist. Die Polizei konnte nun aber Entwarnung geben - die Jugendliche ist wieder daheim.

Laut Angaben der Polizei Würzburg war die 14-Jährige durch ihre Betreuer als vermisst gemeldet worden. Nach Aufnahme der Vermisstenmeldung leitete die Würzburger Polizei umgehend entsprechende Suchmaßnahmen nach dem Mädchen ein, die auch über das Wochenende fortgeführt worden sind. Am Montag kam schließlich die Entwarnung: Die Bundespolizei habe sie in Nürnberg aufgegriffen.

Nähere Angaben über den Aufenthaltsort der Jugendlichen machte die Polizei keine Angaben.