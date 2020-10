Der Weihnachtsmarkt in Würzburg kann in diesem Jahr stattfinden - trotz Corona. Allerdings gibt es einige Planänderungen, wie die Stadt Würzburg am Donnerstag (22. Oktober 2020) in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Aktuell plant die Stadt Würzburg einen alkoholfreien Adventsmarkt. Die Umsetzung hängt allerdings von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Nach derzeitiger Planung gibt es auch Änderungen was das Sortiment betrifft - welche, das ist noch nicht bekannt.

In Planung: Alkoholfreier Adventsmarkt und "Würzburger Winterwald"

Die Standplätze des Weihnachtsmarktes werden so umgeplant, dass genügend Abstand dazwischen herrscht. Zusätzlich ist auf dem Paradeplatz ein "Würzburger Winterwald" geplant. Das Hygienekonzept wird sich hier nach den Maßnahmen der DEHOGA richten. Im Winterwald werden dann auch alkoholische Getränke für registrierte Besucher angeboten.

Aufgrund des einzuhaltenden Abstands zwischen den Marktständen werden es dieses Jahr weniger sein als im Jahr zuvor. Der Würzburger Weihnachtsmarkt findet vom 28.11.2020 bis zum 20.12.2020 auf dem Marktplatz, montags bis samstags von 10 bis 20.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr statt.

