Würzburg vor 33 Minuten

Verkehrsbehinderungen

Wegen 32. Würzburger Residenzlauf: Hier gibt es Straßensperrungen am 1. Mai

Aufgrund des "32. Würzburger Residenzlaufes" am 1. Mai wird es zu einigen Verkehrsbehinderungen kommen. Zwischen 06.00 und 19.00 Uhr werden am Sonntag einige Straßen in der Stadt gesperrt.