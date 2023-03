Seit Sonntagnachmittag (12. März 2023) hat die Polizei nach einem vermissten Mann aus Unterfranken gefahndet. Die Ermittler wandten sich dabei auch an die Öffentlichkeit und baten um Hinweise. Es wurde zeitweise befürchtet, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte.

Der Mann hatte seine Wohnung im Landkreis Würzburg am Sonntagnachmittag verlassen - wohin, war zunächst nicht bekannt. Anschließend fehlte von ihm jede Spur. Zwischenzeitlich war auch vermutet worden, er könne mit dem Zug in Richtung Kassel unterwegs sein. In der Nacht auf Montag konnte die Polizei aber Entwarnung geben: Der Gesuchte wurde mittlerweile in Trosdorf im Landkreis Bamberg lokalisiert, Beamte der Bamberger Polizei trafen ihn wohlbehalten an.

Vermisster Mann aus dem Kreis Würzburg ist zurück

Laut den neuesten Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken hatte sich der Mann aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung selbst telefonisch bei der Polizei gemeldet. Er wurde anschließend in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild