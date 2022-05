Suchaktion in Reichenberg (Landkreis Würzburg) mit tragischem Ende: Am Samstag (14. Mai 2022) wendet sich das Polizeipräsidium Unterfranken mit einem traurigen Update an die Bevölkerung. Die Suchaktion nach dem vermissten 36-Jährigen wurde beendet.

Seit Mittwoch hatte die Polizeiinspektion Würzburg-Land nach dem Mann gesucht. Es gab keinerlei Anhaltspunkte, wo er sich aufhalten könnte. Daher bat die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Leiche im Raum Sommerhausen gefunden: Polizei beendet Suchaktion

Am späten Dienstagabend war der 36-Jährige mit seinem Auto von zu Hause weggefahren und kehrte nicht mehr zurück. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ergebnislos, so die Polizei.

Am Samstag wurde im Raum Sommerhausen nun die Leiche eines Mannes gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Verstorbenen um den Gesuchten handelt. Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall liegen nicht vor, erklärt die Polizei.