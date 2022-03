Über irreführende E-Mails und SMS versuchen derzeit Online-Betrüger an die Zugangsdaten des Online-Bankings von Personen zu gelangen. Laut Polizeipräsidium Unterfranken nutzen die Kriminellen hierbei auch aktuelle politische Ereignisse, um Druck zu erzeugen.

Die Nutzer werden über einen Link in der Mail oder SMS zu einer professionell gestalteten Website weitergeleitet, die der einer echten Bank sehr ähnlich sieht. Dort soll sich der Bankkunde mit seinen Zugangsdaten zum Online-Banking einloggen, um das "Push-TAN-Verfahren 2.0" oder das "Chip-TAN-Verfahren" freizuschalten.

Kriminelle nutzen Ukraine-Krieg, um Opfern Druck zu machen

Die Betrüger passen ihr Vorgehen stetig an und nutzen auch weltweite politische Ereignisse für ihre kriminellen Zwecke. In den gefälschten E-Mails geben sie beispielsweise an, dass die Kundendaten aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland nochmals verifiziert werden müssen. Hierbei wird zudem Druck ausgeübt, indem eine Frist gesetzt wird, nach deren Ablauf die Konten der Bankkunden "eingefroren" werden sollen.

Die Zugangsdaten werden hier jedoch von den Betrügern abgegriffen und im Anschluss zu Überweisungen von den Konten der Geschädigten missbraucht.

Hinweise der Polizei beim Lesen von E-Mails

Bislang sind der Polizei Unterfranken noch keine Fälle bekannt geworden, bei denen die neue Variante der Betrugsmasche erfolgreich war. Dennoch warnt das Polizeipräsidium vorsorglich vor der Masche der Kriminellen: