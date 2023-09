Randersacker vor 27 Minuten

Tierischer "Platzsturm"

Kreisliga kurios: Derby-Tor wird wegen Hund aberkannt - "Erlebt man nicht jeden Sonntag"

In der Kreisliga Würzburg traten am Wochenende zwei Mannschaften zum Nachbarschaftsduell an. Wenige Minuten nach Anpfiff kam es zu einem denkbar ungewöhnlichen Zwischenfall - aufgrund dessen die Führung der Gäste aberkannt wurde.