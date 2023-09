Ausgerechnet während einer historischen Veranstaltung in Rothenburg ob der Tauber ist ein Feuer auf einer Festwiese ausgebrochen. Die Polizei geht von schwerer Brandstiftung aus. Ein tierischer Helfer schlug aber Alarm.

Am Samstagmorgen (2. September 2023) gegen 1.40 Uhr wurde während der Reichstadttage, die an der Festwiese stattfanden, ein dortiges Baumwollzelt aus dem Lager der "Ritterschar 1274" in Brand gesetzt. Obwohl Personen im Zelt übernachtet hatten, wurde beim Brand niemand verletzt.

Brand in Rothenburg ob der Tauber: Polizei sucht nun Zeugen

Ein Hund, der sich ebenfalls im Zelt befand, hatte den Brand rechtzeitig "gemeldet", wie die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber berichtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09861/9710, um zu klären, wie das Feuer ausbrach.

Vorschaubild: © Ralphs_Fotos/Pixabay.com (Symbolfoto)