Seit Mittwochvormittag (17. August 2022) ist eine 55 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Würzburg vermisst worden. Nachdem die ersten Suchmaßnahmen der Polizei ohne Erfolg verlaufen waren, starteten die Beamten eine Öffentlichkeitsfahndung. Die Polizei konnte nicht ausschließen, dass sich die Frau möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Die 55-Jährige hatte am Vormittag ihr Zuhause mit einem E-Bike verlassen und war anschließend nicht zurückgekehrt. Am Donnerstagabend (18. August 2022) widerrief die Polizei mit einer erneuten Mitteilung die Öffentlichkeitsfahndung. Die Frau hat sich in der Zwischenzeit zu Hause gemeldet. "Sie ist wohlauf", heißt es.

