Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Montag (19. September 2022), gegen 16.30 Uhr, in der Ossietzkystraße in Würzburg-Heuchelhof ereignet.

Ein 17-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer fuhr in Richtung Y-Spange, als aus dem Parkplatz eines Baumarktes ein schwarzes Auto auf die Straße einfuhr. Durch das Abbremsen blockierten die Räder des Motorrades, wodurch der 17-Jährige zu Fall kam, circa fünf Meter über die Fahrbahn rutschte und letztendlich im Straßengraben zum Liegen kam. So berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Heuchelhof: Autofahrer begeht Fahrerflucht nach Unfall mit Motorradfahrer

Der Jugendliche wurde leicht am Bein verletzt. Das Motorrad wurde an der rechten Fahrzeugseite, mit einer Schadenshöhe von circa 1000 Euro, beschädigt. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten und den Schaden zu kümmern. Ob der Verursacher den Unfall bemerkte, ist derzeit noch unklar.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und bittet mögliche Zeug*innen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

Vorschaubild: © KOKALA VIEW/Adobe Stock (Symbolbild)