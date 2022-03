Am Donnerstagnachmittag (3. März 2022) ist in einem Wohnhaus im Landkreis Würzburg ein Feuer ausgebrochen. Wie es zu dem Brand kommen ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat daher die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 14 Uhr brach das Feuer in einer Dachgeschosswohnung im Zeiler Weg in Hettstadt aus, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitagvormittag berichtet. Nachbarn bemerkten die Flammen, verständigten die Feuerwehr und informierten eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses, sodass diese das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen konnte.

Feuer in Dachgeschosswohnung ausgebrochen - acht Feuerwehren im Einsatz

Die übrigen Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Acht Feuerwehren mit insgesamt rund 80 Einsatzkräften waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Beim Brand sei ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden, schätzt die Polizei.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch am Donnerstagnachmittag die Ermittlungen zur Brandursache. Ersten Untersuchungen zufolge soll das Feuer in der Küche ausgebrochen sein.

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen aus dem Raum Würzburg: Frau bedroht Verkäuferin mit Pistole - große Fahndung der Polizei mit Hubschrauber