Am Mittwochabend (2. März 2022) hat eine unbekannte Täterin die Verkäuferin eines Getränkemarktes in Kürnach im Kreis Würzburg mit einer Pistole bedroht. "Die Angestellte rannte fluchtartig aus dem Geschäft und rief um Hilfe", heißt es im Bericht der Polizei vom Donnerstag.

Anschließend verließ die Täterin den Markt laut Polizei "ohne Beute gemacht zu haben und flüchtete auf einem Fahrrad". Mit einem Großaufgebot fahndete die Polizei auch unter Einsatzes eines Hubschraubers nach der Täterin.

Großeinsatz und Fahndung mit Hubschrauber

Die ungefähr 35-jährige Frau betrat gegen 19.30 Uhr den Getränkemarkt am Wachtelberg und begab sich zur Kasse. Dort bedrohte sie eine Angestellte des Marktes mit einer Pistole - jedoch ohne eine konkrete Forderung zu stellen. Die Kassiererin rannte sofort aus dem Geschäft und rief lautstark um Hilfe.

In diesem Moment verließ auch die Täterin wieder den Getränkemarkt und flüchtete auf einem in der Nähe abgestellten Fahrrad in unbekannte Richtung. Ob es sich bei der Pistole um eine echte Schusswaffe oder eine Spielzeugwaffe handelte, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land löste sofort eine groß angelegte Fahndung nach der Täterin aus und setzte dabei auch einen Hubschrauber und einen Polizeihund ein. Bis in den späten Abend hinein führte dies bislang nicht zur Festnahme der Frau.

Die Polizei sucht Zeugen zu der etwa 35 Jahre alten Täterin

Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls und hat eine Beschreibung der Tatverdächtigen veröffentlicht.

ca. 35 Jahre

ca. 170 cm groß

kräftigere Figur

bekleidet mit einer grünen Jacke, einer dunklen Hose, dunklen Stiefeln und einer violett-grauen Wollmütze, insgesamt machte die Bekleidung einen minderwertigen Eindruck

Zur Aufklärung der Tat wendet sich Polizei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im Umfeld des Getränkemarktes eine verdächtige Frau beobachtet, die der Beschreibung entspricht?

Hat jemand nach 19:30 Uhr eine Frau im Raum Kürnach auf dem Fahrrad gesehen?

Wer kann Angaben zu der beschriebenen Frau machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 entgegen.