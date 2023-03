Würzburger Frühjahrsvolksfest bildet Auftakt der Festsaison in Bayern

Eröffnung am Samstag, 18. März 2023, Finale am Sonntag, 2. April 2023

Die Öffnungszeiten und Programm-Highlights auf dem Festplatz Talavera

Fahrgeschäfte und Attraktionen

Festzelt-Reservierungen und kulinarische Angebot

Parken beim Frühlingsvolksfest Würzburg

Das Frühjahrsvolksfest in Würzburg beginnt traditionell drei Wochen vor Ostern - und ist damit stets das erste große Volksfest des Jahres in Bayern. In diesem Jahr startet das Volksfest am Samstag, 18. März 2023, und dauert bis Sonntag, 2. April 2023. Schauplatz ist die Talavera, der große Festplatz im Würzburger Bezirk Zellerau.

Frühjahrsvolksfest 2023 in Würzburg: Öffnungszeiten und Programm

Ein großes Festzelt und rund 50 Fahr- und Belustigungsgeschäfte sowie Imbiss- und Getränkestände laden zu einem Frühlings-Ausflug mit der ganzen Familie ein. Gleichzeitig findet auf dem Marktplatz die Frühjahrsmesse statt. Die Stadt Würzburg listet auf ihren Internetseiten detaillierte Auskünfte zur ersten Großveranstaltung des Jahres auf. Wir haben die wichtigsten Informationen im Überblick zusammengefasst.

Öffnungszeiten des Würzburger Frühjahrsvolksfests:

Montag bis Donnerstag : 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr

: 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr Freitag und Samstag : 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr

: 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr Sonntag: 12.00 Uhr bis 22.30 Uhr

Die Programm-Highlights vom 18. März bis 2. April

Samstag, 18. März 2023: 14.00 bis 15.00 Uhr: Eröffnungs-Spar-Stunde - Erlebnis und Spaß an allen Fahr- und Belustigungsgeschäften für nur 1,99 € 16.00 Uhr: Bieranstich durch den Oberbürgermeister Christian Schuchardt mit dem Aalbachtal-Express unterstützt durch die eigene Jugendkapelle

Sonntag, 19. März 2023: ab 12 Uhr: Festles-Musik 14.00 bis 18.00 Uhr: Kostenfreies Kinderprogramm im Festzelt (Ballontiere, Malecke, Baumkraxeln) 14.00 bis 17.00 Uhr: Torwandschießen mit den Kickers Würzburg mit Autogrammstunde im Festzelt ab 17.30 Uhr: Gschmeidigs Blechle

Montag, 20. März 2023: ab 18.30 Uhr: Die HerzensBLECHer

Dienstag, 21. März 2023: ab 13.00 Uhr: Seniorennachmittag der Seniorenvertretung Würzburg, musikalisch umrahmt von Double One ab 18.30 Uhr: 80-er/90er-Party mit DJ Ole Bott mit Fotobox und Happy Hour (18.00 bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 22. März 2023 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr: Familientag mit „Halben Fahr- und Eintrittspreisen“ und Sonderangeboten an allen anderen Geschäften 14.00 bis 18.00 Uhr: Kostenfreies Kinderprogramm und Sonderpreise im Festzelt ab 18.30 Uhr: Die Zeubelrieder

Donnerstag, 23. März 2023: ab 18.30 Uhr: Die Grumis

Freitag, 24. März 2023 ab 18.30 Uhr: Hally Gally 22.00 Uhr: Brillant-Feuerwerk

Samstag, 25. März 2023: ab 18.30 Uhr: Hally Gally

Sonntag, 26. März 2023: ab 12.00 Uhr: Country Frühschoppen mit den Fabulous Texadillos 14.00 bis 18.00 Uhr: Kostenfreies Kinderprogramm im Festzelt (Ballontiere, Malecke, Baumkraxeln) 14.00 bis 17.00 Uhr: Körbewerfen mit den Würzburger Baskets, Autogrammstunde im Festzelt ab 17.30 Uhr: Die Hettstadter Musikanten

Montag, 27. März 2023: ab 18.30 Uhr: Lustige Wirtshausmusik

Dienstag, 28. März 2023: ab 18.30 Uhr: Flirtparty mit DJ Ole Bott mit Fotobox und Happy Hour von 18.00 bis 20.00 Uhr

Mittwoch, 29. März 2023: 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr: Familientag mit „Halben Fahr- und Eintrittspreisen“ und Sonderangeboten an allen anderen Geschäften 14.00 bis 18.00 Uhr: Kostenfreies Kinderprogramm und Sonderpreise im Festzelt ab 18.30 Uhr: Bergratzn

Donnerstag, 30. März 2023: ab 18.30 Uhr: Aalbachtal Express

Freitag, 31. März 2023 ab 18.30 Uhr: Members

Samstag, 1. April 2023: ab 18.30 Uhr: Die Hettstadter Musikanten

Sonntag, 2. April 2023: ab 12.00 Uhr: Festles-Musik 14.00 bis 18.00 Uhr: Kostenfreies Kinderprogramm im Festzelt (Ballontiere, Malecke, Baumkraxeln) ab 18.30 Uhr: Finale mit den Grumis



Fahrgeschäfte, Attraktion und kulinarische Angebote

Der "Hingucker" beim Frühjahrsvolksfest ist auch in diesem Jahr das Riesenrad "Movie Star". Für Unterhaltung und Fahrvergnügen sorgen aber auch die Hochfahrgeschäfte "Infinity", "Wellenflieger" und "Fantasy Drive" sowie die Rundfahrgeschäfte "Break Dance No. 1" und "Musikexpress Dschungel Train". Außerdem locken unter anderem ein Autoscooter, zahlreiche Geschicklichkeitsspiele sowie Schießwagen und Bogenschießen auf die Besucher. Kleine Gäste können sich auf die Kindereisenbahn "Märchenland", den Kinderpressluftflieger "Jumbo-Jet", das Kindersportkarussell "Kinder-Taxi", den Kinderautoscooter "Mini-Cars" und das Kinderkarussell "Märchenkarussell" freuen.

Diese Gastronomiebetriebe sorgen für das leibliche Wohl:

Festzelt: Festwirtsfamilie Hahn Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag: 14.00 - 23.00 Uhr, Freitag + Samstag: 14.00 - 24.00 Uhr, Sonntag: 12.00 - 22.30 Uhr Tischreservierung ist hier möglich:

Homepage E-Mail: reservierung@hahnzelt.de Tel.: 0931/ 4607-9900

"Fischbraterei" mit Biergarten von Philipp und Stefanie Meeß, Augsburg

Brezenbäckerei "Käse aus Bayern" von Bechstedt Schaustellerbetriebs GmbH, Burgthann

Langos "Gourmetschlösschen" von Nadine Hartig, Fürth

"Jessica´s Creperie" von Jessica Heppenheimer, Mühlhausen

"Kartoffelglück" von Charline Klimkeit-Agtsch, München

"American Hot Dog" von Aleandra Krems, Fürth

"Mais-Man" von Diana Krems-Distel, Nürnberg

"Schlemmer-Reich" von Tamara Reich-Maier, Schwanfeld

"Nicole´s Schmankerl" von Traumzeit Erleben, Giebelstadt

"Pizza-Bäckerei" von Franz Scherrle, München

"Wrap-Factory" von Michelle Traber, Hiddenhausen

"Nuß Paradies" von Rolf Baumeister, Würzburg

"Knabber-Paradies" von J.u.B. Beil GbR, Würzburg

"Berti´s Schokoladenfabrik" von Norbert Lange jun. aus München

"Rothenburger Knabberschlösschen" von Monika Weberndörfer, Neusitz

"Candy Boutique" von Birgit Reich, Obereisenheim

"Eis Konditorei" von Scherrle & Lemoine GmbH, Ingolstadt

Parken rund um die Talavera

Gebührenpflichtige Parkplätze rund um den Volksfestplatz stehen auf dem Viehmarktplatz, auf den Mainwiesen und auf dem Parkplatz Friedensbrücke zur Verfügung. Gäste werden gebeten, bei der Parkplatzsuche auf das Parkleitsystem zu achten.

Zudem weist die Stadt auf die guten Anbindungen an das öffentliche Nahverkehrsnetz hin. Die Straßenbahnlinie 4 fährt in den Abendstunden in 10-minütigem Abstand und hält direkt an der Talavera (Haltestelle: Talavera). Ebenso ist der Volksfestplatz über die Buslinie 11, 13, 18, 19, 22 und 27 erreichbar.

