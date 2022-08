Eine aufmerksame Polizistin konnte am Freitagabend (19. August 2022) in ihrer Freizeit, zwei Jugendliche dabei beobachten, wie sie sich in Frickenhausen am Main (Landkreis Würzburg) an einem abgestellten Roller zu schaffen machten und dann mit diesem in Richtung Main rollten. So berichtet die Polizeiinspektion Ochsenfurt.

Die Beamtin alarmierte daraufhin die Polizeiinspektion Ochsenfurt, die sofort eine Streife schickte. Vor Ort konnte die Streife die zwei Jugendlichen antreffen, die den Roller in der Zwischenzeit mutwillig zerstört und zur Entsorgung am Main abgelegt hatten.

Aufmerksame Polizistin im Kreis Würzburg: Jugendliche bei Roller-Diebstahl erwischt

Bei den beiden Jugendlichen konnte ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei einer Befragung gaben beide zu, vor kurzem auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Die beiden Jugendlichen erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges.

Vorschaubild: © igorovsyannykov / pixabay.com