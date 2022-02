In einer Schule in Würzburg läuft derzeit (Stand: Donnerstag, 14.10 Uhr) ein Feuerwehreinsatz. In der Annastraße soll es laut ersten Informationen von Polizei und Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, sollen sieben Menschen durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden sein. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften blockiert derzeit die Annastraße. Näheres ist noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Fachdozent/pixabay.com (Symbolbild)