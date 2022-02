"Fastnacht in Franken": Die Kultsendung "Fastnacht in Franken" wurde wegen der Corona-Pandemie zwar auch in diesem Jahr nicht live vom Bayerischen Rundfunk (BR) übertragen, aber bei der Aufzeichnung durften rund 170 Menschen dabei sein. Darunter wie gewohnt Politprominenz wie Ministerpräsident Markus Söder und Landtags-Präsidentin Ilse Aigner (beide CSU).

Ein Höhepunkt ist schon jetzt der Ausblick aufs kommende Jahr. Für das hat Markus Söder ein Versprechen abgegeben.

"Fastnacht in Franken": Markus Söder taucht im Smoking auf

Von einer Faschingssession wie vor der Pandemie können Karnevalistinnen und Karnevalisten nur träumen. Viele Veranstaltungen fallen aus. Ein Stück Faschingsnormalität bringt da die Fernsehsendung «Fastnacht in Franken» in die heimischen Wohnzimmer: kreativ kostümierte Politikerinnen und Politiker, filigran gereimte Büttenreden und Tanzsport auf höchstem Niveau. Die Sendung des Bayerischen Rundfunks (BR) wurde am Mittwoch aufgezeichnet und am Freitagabend ausgestrahlt.

Anders als im Vorjahr durfte bei der Prunksitzung des Fastnachtverbandes Franken heuer wieder Publikum dabei sein - wenn auch nur etwa 170 Gäste statt wie sonst rund 600. Mit dabei waren wie üblich etliche Prominente, darunter Markus Söder (CSU), Barbara Stamm (CSU) und der Würzburger Bischof Franz Jung.

Söder hat die Sitzung offenbar sogar so in Karnevalsstimmung versetzt, dass er ein Kostüm-Comeback ankündigte. «Nächstes Jahr komme ich auf jeden Fall wieder im Kostüm», sagte er nach der Sendung. Heuer trug er einen Smoking - wie auch bisher in seiner Zeit als Ministerpräsident.

"Fastnacht in Franken": Von Cleopatra bis Han Solo - Politiker*innen in Verkleidung

Söders Kostüme hatten früher meist besonders viel Bewunderung hervorgerufen. Aber seine Kolleginnen und Kollegen stehen ihm darin inzwischen kaum mehr nach. Vor allem die Cleopatra verkleidete Katharina Schulze (Grüne) war kaum zu erkennen.

Martin Hagen (FDP) kam als Che Guevara, Florian von Brunn (SPD) als Han Solo aus «Star Wars», Michael Piazolo (Freie Wähler) als Aladin, Bernd Sibler (CSU) als Universalgelehrter und Melanie Huml (CSU) als Europäerin mit ausladendem Reifrock. Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) sprach sich kostümlich gegen die aktuelle Bundesregierung aus: Sie kam als durchgestrichene Ampel. Erfrischend unprätentiös hatte sich Familien- und Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) als Michel aus Lönneberga kostümiert.

«Es ist Konfetti für die Seele, wieder hier sein zu können», sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Sie hatte sich als Engel Aloisia verkleidet, fast ganz in Blau-Weiß und mit extravagantem Geweih an den hochhackigen Pumps.

Sendung kommt nicht ganz ohne Thema Coronavirus aus

Auch auf der Bühne können Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag viele alte Bekannte sehen. Die Publikumslieblinge Martin Rassau und Volker Heißmann haben gleich mehrere Auftritte. Auch Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferd-Dame Amanda, die närrische Putzfrau Ines Procter und Michl Müller sind mit von der Partie. Der singende Humorist Matthias Walz hat einen Netzfund mitgebracht: ein Video vom als Elvis verkleideten und singenden Markus Söder.

Thematisch reichen die Sticheleien und Narrereien von Geschlechter-Stereotypen über den Sinn und Unsinn von Mindesthaltbarkeitsdaten bis zu Datingapps. Natürlich kommt auch kaum ein Auftritt ohne Anspielung auf das Coronavirus und den Umgang der Politik damit aus.

Dass der Saal viel leerer war als sonst, war an der Stimmung nicht zu merken. Tosenden Beifall bekam unter anderem ein Sketch namens Witzeprüfstelle von Martin Rassau und Volker Heißmann.

Das Gesicht der Fastnacht verabschiedet sich - Bernd Händel geht nach 16 Jahren

Nach 16 Jahren müssen sich Zuschauer nach dieser Fastnacht in Franken von Sitzungspräsident Bernd Händel verabschieden. Das gab der BR am Freitag (18. Februar 2022) vor der Ausstrahlung der Sendung am Abend bekannt. Bernd Händel führte all die Jahre als Fastnachter der KK Buchnesia Nürnberg durch die Kultsendung und hat maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen, erklärt der BR. 1991 stand Händel als Stimmenimitator selbst auf der Bühne in Veitshöchheim - und er konnte sie alle imitieren: Rudi Carell, Franz-Josef Strauß, Willi Brand.

Wer Bernd Händels Nachfolger wird, blieb bis zur Ausstrahlung der "Fastnacht in Franken" am Freitagabend ein Geheimnis. Zu seinem Abschied äußerte er sich allerdings bereits: "Es war eine Super-Zeit, weil ich viele Höhepunkte erlebt und viele Freunde gewonnen habe. Jetzt schwingt natürlich ein wenig Wehmut mit. Aber ich bin mir sicher: Jetzt aufzuhören, ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit." Im ersten Teil der Sendung führten verschiedene Künstler durchs Programm. Schließlich wurde der Kabarettist Christoph Maul zum neuen Sitzungspräsidenten gekrönt.

Leider nicht mit dabei war heuer die «Altneihauser Feierwehrkapell'n» aus der Oberpfalz. Sie hatte ihren Auftritt abgesagt, weil sie in der Pandemie nur sehr schwer proben konnte. Doch mit einer würdigen Hommage an die Kult-Kapelle steuerten Martin Rassau und Volker Heißmann einen Hauch Oberpfalz zur diesjährigen Sendung bei.

Diese bekannten Gesichter treten bei "Fastnacht in Franken" auf

Auch in diesem Jahr lassen sich die bekannten Fastnachtsstars wie "Dreggsagg" Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau, Büttenredner Peter Kuhn und der Mann am Klavier Matthias Walz nicht lumpen "und geben der Sendung eine besondere Würze", wie der BR mitteilt.

Neben den Klassikern der Sendung waren in diesem Jahr auch neue Gesichter auf der Bühne in Veitshöchheim zu sehen: Christoph Maul aus Schillingsfürst in Mittelfranken, für den die Teilnahme an der "Närrischen Weinprobe" 2019, 2020 und 2021 bereits die Feuerprobe für die große Prunksitzung war, und das Tanzmariechen Aenne Rebhan aus Coburg feiern Premiere bei der "Fastnacht in Franken", ebenso das Tanzpaar René Skopura und Lena Meyer aus Marktredwitz.

Ein weiterer Höhepunkt ist in diesem Jahr laut dem Bayerischen Rundfunk ein Narrenspiel mit einem kuriosen Einblick in die Redaktionsstube des "Veitshöchheimer Tagblatts". Außerdem mit dabei: Ines Procter, Oti Schmelzer, Oliver Tissot, Klaus Karl-Kraus, Viva Voce, die Dorfrocker, die Tanzmariechen Emilia Castaneda und Lorena Ruthardt von der KK Buchnesia Nürnberg sowie die Besenbinder Tanzsportgarde Röttenbach.

"Fastnacht in Franken" ist erfolgreichste Sendung des BR

Manche Karnevalisten dürften es als Affront erleben, dass die «Fastnacht in Franken» stattfindet, während die meisten Faschingsveranstaltungen kleiner Vereine ausfallen müssen. Doch der Leiter des BR-Studios Franken Tassilo Forchheimer machte nach der Sendung deutlich, dass es auch ein Wunsch der Künstlerinnen und Künstler war, endlich wieder vor größerem Publikum aufzutreten.

Das Hygienekonzept wurde zusammen mit dem Universitätsklinikum Würzburg konzipiert. Alle Anwesenden mussten geboostert sein. Zudem wurden sie direkt vor der Sendung auf das Coronavirus getestet. Sebastian Reich und Matthias Walz scherzten, die Sendung finde unter «5G» statt: geimpft, getestet, geduscht und gut gelaunt.

Die «Fastnacht in Franken» ist die erfolgreichste Sendung des BR.

