"Das perfekte Dinner" aus Würzburg - Kult-Show zu Gast in Franken

- Kult-Show zu Gast in Franken Mit diesen Gerichten möchten die Kandidaten überzeugen

möchten überzeugen Kaffee-Bestellung per Walkie-Talkie: So startet die Sendung am Montag

Alle Infos zu Teilnehmern, Menüs und Sendeterminen

"Das perfekte Dinner" ist in dieser Woche zurück in Franken. Erst im Februar kamen die Teilnehmer aus Bamberg. Im vergangenen Herbst hatte die beliebte Vox-Sendung Kandidaten aus Nürnberg gezeigt. Nun ist Würzburg an der Reihe: Von Montag (24. April 2023) bis Freitag (28. April 2023) treten die fünf Hobbyköche Yannick, Patrick, Annette, Alexander und Lisa gegeneinander an und versuchen mit anspruchsvollen Drei-Gänge-Menüs zu überzeugen. Doch nur einer von ihnen wird den begehrten Gutschein im Wert von 3000 Euro mit nach Hause nehmen.

"Das perfekte Dinner" zu Gast in Würzburg - das sind die Menüs der fünf Hobbyköche

Der erste Gastgeber der Woche ist am Montag (24. April 2023) der 32-jährige Yannick. Der "Onsite Online Marketing Manager" serviert seinen Gästen als Vorspeise Garnelen Dumplings mit Ibero Chorizo. Als Hauptspeise gibt es Milchkalb mit 15h-Kartoffeln, Lauch und Béarnaise. Zum Nachtisch versucht er, seine Konkurrenten mit Vanilleeis, Apfel und Streuselweiter zu überzeugen. Da Yannick selbst keine Kaffeemaschine besitzt, hat er sich für Kaffeebestellungen etwas Besonderes einfallen lassen. Sein Nachbar wird Wünsche der Gäste per Walkie-Talkie entgegennehmen, berichtet Vox auf seiner Website.

Am Dienstag (25. April 2023) ist der 31- jährige Patrick an der Reihe. Der Beamte, der sich gegenüber dem TV-Sender selbst als "verrückte Nudel" bezeichnet, wird seinen Konkurrent*innen als Vorspeise eine "Süßkartoffel auf hoher See" präsentieren. Der Name seiner Hauptspeise klingt mit "Karotte 'küsst' Schwein" ähnlich poetisch. Die Nachspeise "Kamille auf italienischer Rundreisewetter" rundet das Menü ab.

Die 60-jährige Malerin und Kunstdozentin Annette probiert am Mittwoch (26. April 2023), ihre Kochkünste mit drei anspruchsvollen Gängen unter Beweis zu stellen. Auf die Vorspeise "Heiße Liebe - Basilikum küsst Tomate" folgen als Hauptspeise "Ochsenbäckchen mit Süßkartoffelpüree". Anschließend wird sie die Nachspeise "Schwarz / Weiß / Pinkweiter" servieren.

"Das perfekte Dinner" mit Teilnehmern aus Würzburg - das sind die Sendetermine

Am Donnerstag (27. April 2023) gibt der 39-jährige Bauingenieur Alexander seine Kochkünste zum Besten. Als Vorspeise serviert er Pilze mit Tortellini, Kräutern und Parmesan. Es folgt die Hauptspeise Dry Aged Beef mit Pastinake, Marktgemüse und Jus. Und zum Nachtisch versucht Alex, der sich gegenüber Vox als "ambtioniert" beschreibt, mit einem Dessert aus Schoko, Beere, Crumble und Tokabohne zu überzeugen.

Die letzte Gastgeberin der Woche wird am Freitag (28. April 2023) die 29-jährige Lehrerin Lisa sein. Sie stellt bei allen drei Gängen jeweils zwei Komponenten einander gegenüber: So wird ihre Vorspeise ganz im Zeichen von "Heiß trifft kalt" stehen. Im Hauptgang folgt dann "Rind trifft Rotwein" und als Nachspeise wird es "Schokolade trifft Beereweiter" geben.

"Das perfekte Dinner" läuft von Montag bis Freitag immer von 19 bis 20.15 Uhr auf Vox. Weitere Infos zur Sendung findest du hier. Oder möchtest du eines der Drei-Gänge-Menüs selbst nachkochen? In der Rezeptsuche zu "Das perfekte Dinner" findest du die Rezepte.