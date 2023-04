Ein 29-jähriger und ein 24-jähriger Mann stehen laut Polizeipräsidium Unterfranken im Verdacht, am vergangenen Dienstag (4. April 2023) in der Würzburger Innenstadt auf Diebestour gewesen zu sein. In ihrem Auto entdeckte die Polizei gestohlene Ware im Wert von knapp über 1000 Euro. Bislang sind zwei betroffene Geschäfte bekannt.

Der erfolgreichen Polizeiaktion waren Beobachtungen eines "aufmerksamen" Ladendetektivs vorausgegangen, dem der 29-Jährige in einem Laden am Dominikanerplatz aufgefallen war, als er hochwertige Parfüms eingesteckt hatte. Der Mann verließ das Geschäft mit seiner Beute, ohne zu bezahlen und konnte zunächst unerkannt entkommen. Der 24-Jährige wiederum fiel zwei Polizeibeamten der Bundespolizei in einem Geschäft "Beim Grafeneckart" auf, die sich außerhalb vom Dienst befanden. Die Beamten konnten dort den Diebstahl eines Parfüms beobachten und den Mann zur Dienststelle bringen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder in Freiheit verlassen.

Verdächtige Ladendiebe festgenommen

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung nach dem - zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten - 29-Jährigen, wurde eine Zivilstreife auf die beiden Personen in einem Auto aufmerksam. Bei der Suche waren neben Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auch Beamte der zivilen Einsatzgruppe beteiligt. Das Fahrzeug konnte am Röntgenring gestoppt werden. Bei der folgenden Kontrolle wurden nicht nur die entwendeten Parfüms aus dem Innenstadtgeschäft aufgefunden, sondern darüber hinaus noch rund zwei Dutzend weitere hochwertige, originalverpackte Parfümflaschen. Das hatte zur Folge, dass der 29-Jährige festgenommen wurde.

Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der 29-Jährige bereits zuvor in einem Geschäft in der Schönbornstraße versucht haben soll, ein Parfüm zu stehlen. Demnach hatten es die Männer offenbar gezielt auf hochwertige Kosmetika abgesehen. Aufgrund des umfangreichen Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Ladendiebe in mehr als den beiden bislang bekannten Geschäften aktiv waren.

Der 29-Jährige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nach Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

