Zwei Tatverdächtige sollen einen Mann in Würzburg gezwungen haben, Geld bei einer Bank abzuheben. Darüber hinaus haben die Männer unter Vorhalt einer Machete Gegenstände aus der Wohnung des Mannes gestohlen. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg hervor.

Bereits am Dienstag (18. Juli 2023), sollen die zwei Tatverdächtigen im Alter von 18 Jahren einen Bekannten in dessen Wohnung in der Leo-Weismantel-Straße mit einer Machete bedroht haben. Anschließend sollen die Männer mehrere Gegenstände, darunter auch ein Handy und einen Schlüssel, gestohlen haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen den Geschädigten anschließend noch gezwungen haben, Geld an einem Bankautomaten abzuheben und dieses zu übergeben.

Zwei Tatverdächtige nach Raubdelikt in Würzburg in U-Haft

Nach intensiven Ermittlungen gelang es der Kripo Würzburg, die beiden Tatverdächtigen zu identifizieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden Haftbefehle gegen die Männer erlassen. Ein aus dem Landkreis Würzburg stammender Tatverdächtiger konnte am vergangenen Donnerstag (10. August 2023) festgenommen werden. Bei ihm wurde unter anderem auch die als Tatmittel verwendete Machete aufgefunden und sichergestellt.

Sein Mittäter, der aus Kitzingen stammt, konnte am Sonntag (13. August 2023) festgenommen werden. Bei seiner Festnahme führte der 18-Jährige knapp 2000 Euro Falschgeld mit sich. Das Geld wurde ebenfalls sichergestellt.

Die Männer wurden am Tag nach der Festnahme dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung aufrechterhielt. Die beiden 18-Jährigen sitzen seither in Justizvollzugsanstalten ein.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Markus Bormann/Adobe Stock