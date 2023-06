Wie die Polizei Würzburg-Stadt am Montag (26. Juni 2023) mitteilt, ist ein Taxifahrer für einen Stromausfall am frühen Samstagmorgen in Würzburger Stadtteil Zellerau verantwortlich.

Demnach war der Taxifahrer am Samstag (24. Juni) gegen 4.10 Uhr auf der Schorkstraße in Richtung Bohlleitenweg unterwegs. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und krachte gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos.

Stromausfall und 12.000 Euro Schaden: folgenschwerer Taxi-Unfall in Würzburg

Diese wiederum wurden durch den Aufprall auf zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben und rammten anschließend eine Straßenlaterne. Zudem wurden ein Hinweisschild und ein Stromverteilerkasten bei dem Verkehrsunfall beschädigt.

Die Beschädigung des Stromkastens führte zu einem vorübergehenden Stromausfall für die Anwohner des Bohlleitenwegs. Weshalb der Taxifahrer von der Straße abkam, war laut Polizei zunächst unklar und ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von 11.750 Euro.

Vorschaubild: © Christian Müller/Adobe Stock