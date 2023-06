Eine Vermisstensuche in Franken hat ein gutes Ende genommen: Seit Sonntagabend (11. Juni 2023) galt ein Jugendlicher aus dem Landkreis Ansbach als verschwunden, der sich allerdings zuletzt in Würzburg aufgehalten hatte. Da die Polizei davon ausging, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, wurde die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Nun gibt es Neuigkeiten zum Fall.

Der junge Mann wurde am Montagmittag (12. Juni) wohlbehalten angetroffen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken meldet. Der Jugendliche hatte vor seinem Verschwinden noch seine Eltern und Ex-Freundin über einen Messenger-Dienst kontaktiert, danach verlor sich jede Spur von ihm. Nun konnte die Polizei die Suche nach ihm aber widerrufen.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild