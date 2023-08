Würzburg vor 45 Minuten

Notruf abgesetzt

Stromleitung fatalerweise angebohrt: Arbeiter verbrennen sich durch starke Hitze

Bei Bauarbeiten in der Würzburger Altstadt ist es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall an einer Stromleitung gekommen. Die Anwohner mussten zur Sicherheit aus dem Haus.