Würzburg vor 1 Stunde

Ungewöhnliche Rettungsaktion

Schaf in Auffangbecken gefangen - Feuerwehr muss eingreifen

Ein ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz ereignete sich am Montag in Würzburg: Dort stürzte ein Schaf in ein vier Meter tiefes Auffangbecken und kam nicht mehr heraus. Die Einsatzkräfte konnten das Tier aus seiner misslichen Lage befreien.