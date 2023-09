Würzburg vor 1 Stunde

Im Stadtgebiet

Mehrfache Alkoholdelikte: Polizei stoppt viele alkoholisierte Fahrer - in einer Nacht

In Würzburg kam es am Freitag (1. September 2023) zu mehreren Alkoholdelikten am Steuer. Insgesamt vier alkoholisierte Fahrer wurden in der Nacht von den Beamten kontrolliert - und es kam auch zu hohen Sachschäden.