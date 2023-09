Ein 40-Jähriger hat sich in Würzburg vor zwei Rentnerinnen entblößt.

Nach Angaben der Polizei sprach der Mann die Frauen am Graf-Luckner-Weiher im Stadtteil Sanderau an. Als diese ihm zu verstehen gaben, dass sie kein Interesse an einem Gespräch mit ihm hatten und dne Ort verlassen wollten, entblößte sich der 40-Jährige und fasste sich in den Schritt. Als die Streife auf den Täter traf, erteilten sie diesem nach einer Ansprache anschließend einen Platzverweis. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen ein Wert über 1,2 Promille.

Vorschaubild: © Jack Finnigan/unsplash.com