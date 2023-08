Würzburg vor 51 Minuten

Zweistündiger Einsatz

Großeinsatz wegen Alarm-Signal: 500 Feiernde müssen Club verlassen - und dürfen nicht wieder rein

In einem Club in Würzburg ist am Dienstag ein Alarm losgegangen. Die Mitarbeiter*innen haben deshalb die Feuerwehr alarmiert.