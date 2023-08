Eine Vermisstensuche in Unterfranken konnte erfolgreich abgeschlossen werden: Seit Sonntagabend (13. August 2023) galt eine Jugendliche aus dem Kreis Würzburg als vermisst. Das Mädchen wohnt normalerweise in einer Münchner Jugendeinrichtung, war aber zuletzt bei Verwandten in Franken zu Besuch.

Zwischenzeitlich gab es Hinweise darauf, dass das Mädchen mit dem Zug unterwegs war. Mittlerweile wurde die Gesuchte aber wohlbehalten gefunden und in Gewahrsam genommen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstagvormittag mitteilte. Die Fahndung gilt somit als widerrufen.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild