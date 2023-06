Ochsenfurt: Mädchen (5) muss nach Unfall in Klinik - Polizei sucht Verursacher

Am Samstagabend (24. Juni 2023), gegen 22 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Mainradweg, auf Höhe der Maingasse in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg), wie die Polizeiinspektion Ochsenfurt mitteilt. Hierbei querte laut Polizei ein 5-jähriges Mädchen den Radweg und wurde hierbei von einem dort fahrenden jugendlichen Mountainbike-Fahrer erfasst.

Das Kind wurde demnach leicht verletzt, musste jedoch wegen einer Kopfplatzwunde und Prellungen, in einer örtlichen Klinik behandelt werden. Von dort erfolgte auch die Verständigung der Polizei, heißt es. "Der Radfahrer hielt sofort an, entschuldigte sich bei der anwesenden Mutter und entfernte sich danach", so die Inspektion.

Dessen Personalien seien vor Ort nicht festgehalten worden und seien deshalb nicht bekannt. Der jugendliche Mountainbike-Fahrer, beziehungsweise weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle unter Tel: 09331/8741-0 zu melden. Mehr Nachrichten aus dem Raum Würzburg findet ihr hier.